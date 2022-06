Covid-19: Rede aciona STF para evitar perda de 28 milhões de vacinas

Partido do senador pelo Amapá Randolfe Rodrigues requer tutela de urgência para o uso das doses prestes a vencer.

O partido Rede Sustentabilidade, do senador pelo Amapá Randolfe Rodrigues, apresentou uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar evitar que quase 28 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 se estraguem.

Segundo o recurso judicial, apresentado nesta segunda-feira (20), os imunizantes vencem no próximo mês agosto, conforme levantamento feito pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O relatório aponta a existência de 26 milhões de doses de Astrazeneca e 1,92 milhão de Pfizer, que custaram mais de R$ 1 bilhão e R$ 128,6 milhões aos cofres públicos, respectivamente.

Para Randolfe, o levantamento do TCU destaca descaso do governo com a crise sanitária e o dinheiro público.

“São vacinas que deveriam ser utilizadas na imunização do povo brasileiro, mas Bolsonaro ignora campanhas de vacinação e não se importa com os riscos desse prejuízo para a saúde e os cofres públicos”, pontuou o senador.

Além disso, a Rede também pede a apuração de condutas de improbidade administrativa no Ministério da Saúde.