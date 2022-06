Crise no PSC: Ivone diz que apoio a Jaime é ‘pessoal’

A presidente da legenda afirma que decisão será do diretório nacional

Por SELES NAFES

A presidente do PSC do Amapá, Ivone Chagas, negou na tarde desta quinta-feira (23) que o partido já tenha decidido apoiar o vice-governador e pré-candidato ao governo, Jaime Nunes (PSD). Contudo, ela deixou claro que há a possibilidade de indicação de uma pré-candidata ao Senado, que seria apontada pela direção nacional do partido.

A declaração de apoio a Jaime, mencionada por ela durante entrevista ao jornalista Carlos Lobato, do Tribuna da Cidade, gerou polêmica que culminou numa carta assinada por 17 pré-candidatos e lideranças do partido, como o ex-deputado estadual Pedro Da Lua. O documento diz que o apoio estaria desrespeitando um acordo firmado com a direção nacional em março deste ano.

Segundo Ivone, no entanto, a manifestação de apoio que ela fez foi pessoal, e não da legenda.

“Não estamos fechados com nenhum candidato. O meu posicionamento se coaduna mais com a candidatura do Jaime, mas nenhum de nós tem autoridade para escolher a majoritária. Só a nacional, que está decidindo trazer também uma candidata ao Senado”, comentou.

Ivone disse que não será candidata ao Senado, mas disse que não divulgará agora quem seria.

“Não compete a mim, nem ao Da Lua. Acabei de cobrar da nacional, pedi pressa (na decisão), mas até o dia 29 vão se uma reunir para definir Senado e Governo”.