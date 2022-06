Cumprimento de mandado termina em troca de tiros e morte

Policiais afirmam que comparsa atirou contra guarnição que cumpriria a prisão

Por OLHO DE BOTO

Um homem morreu durante uma intervenção do 6º Batalhão da Polícia Militar do Amapá na Baixada da Pará, no Bairro do Pacoval, zona leste de Macapá. O suspeito tinha 21 anos e já respondia por tráfico de drogas.

De acordo com a PM, Marcos Vinícius Souza dos Santos e outro homem correram quando avistaram a polícia se aproximando. Vinícius passou a disparar contra os militares, que revidaram. Ele foi atingido e morreu antes da chegada do Samu. Já o outro homem que estava desarmado conseguiu fugir.

A Polícia Científica foi chamada e recolheu um revólver calibre 38 que Vinícius teria utilizado contra os policiais. O caso foi comunicado ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.

Segundo a polícia, o objetivo da operação era cumprir um mandado de prisão contra um criminoso conhecido como ‘Netinho’, considerado perigoso e apontado como mais um envolvido no latrocínio do advogado Nícollas Almeida, de 27 anos, assassinado no dia 21 de maio no Centro de Macapá durante um assalto. Ele estava com a noiva quando o crime aconteceu.

Após a ação, populares disseram ter sido Netinho o suspeito que conseguiu fugir, enquanto a polícia prestava socorro ao baleado.