Pavimentação no interior e produção de alimentos recebem o maior investimento da história

As emendas dele e do deputado Luiz Carlos (R$ 9 milhões) serão administradas pela Codevasf

Por RODRIGO ÍNDIO

Diversas ações que buscam o desenvolvimento para as áreas rurais e urbanas dos municípios do Amapá foram anunciadas nesta terça-feira (28). Pavimentação e incentivo aos arranjos produtivos do açaí, piscicultura e cultivo de mandioca em larga escala estão entre elas.

O investimento é de R$ 109,5 milhões, sendo cerca de R$ 100 milhões de emendas do senador Davi Alcolumbre (UB), e R$ 9,5 milhões destinados pelo deputado Luís Carlos (PSDB). Os recursos serão administrados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), órgão com representação no Amapá.

Dos R$ 100 milhões, R$ 25 milhões foram usados para a compra de 12 mil itens para a produção de alimentos. Durante a cerimônia foram entregues aos municípios:

Implementos agrícolas (plantadeiras e adubadeiras, roçadeiras, grade aradora e distribuidor de calcário);

Kits viveiros escavados

(Aeradores chafariz, balanças eletrônicas, barcos de alumínio e motores de 15HP);