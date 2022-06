Delegado famoso nas redes sociais disputará votos com Vinícius Gurgel

Charles Corrêa em aldeia em Oiapoque: reconhecimento como policial dedicado chamou a atenção de partidos

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O delegado Charles Corrêa, da Polícia Civil do Amapá, é uma unanimidade nas redes sociais. As prisões, apreensões e operações comandadas por ele em Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, costumam ter centenas e até milhares de curtidas e compartilhamentos, sempre mostrando situações em que a força de vontade do policial supera qualquer dificuldade no cumprimento da lei.

Depois que o reconhecimento rendeu fama e até condecorações, Charles Corrêa passou a ser cortejado por partidos de direita e de centro. Relutou bastante durante várias eleições, mas este ano ele decidiu aceitar o convite do PL, mesmo partido do presidente da República, Jair Bolsonaro.

Aos 49 anos, Charles Corrêa deve estar na nominata do PL como pré-candidato a deputado federal. E tem tudo para ser um dos mais bem votados da história do Amapá, o que pode ajudar no coeficiente eleitoral do partido que ainda tem como filiado (e principal dirigente da legenda) o deputado federal Vinícius Gurgel. Vinícius tentará a reeleição, e espera ser ‘puxado’ pelo prestígio do delegado, que tem como bandeira a atuação política pela segurança pública. Mas, se o PL não tiver votos para eleger dois parlamentares, um deles poderá ficar de fora.

Para eleger um deputado federal neste eleição no Amapá, serão necessários entre 45 mil e 50 mil votos, mas a legenda também poderá ser beneficiada se atingir 80% desse patamar, dependendo da quantidade de votos válidos.