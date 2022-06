Desconhecido troca tiros com o Bope e morre

Confronto ocorreu na Ponte do Cai na Água, no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

Uma denúncia anônima levou policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Amapá, a uma troca de tiros na zona norte de Macapá, na tarde de sábado (25).

A informação relatava a presença de suspeitos armados amedrontando moradores da área de ressaca conhecida como “Ponte do Cai na Água”, no Bairro Novo Horizonte. Eles estariam vendendo drogas em uma das casas.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), quando uma equipe do Bope chegou ao local indicado, vários indivíduos que estavam na ponte correram para dentro da residência nº 2667, na tentativa de fuga, deixando a porta do imóvel aberta.

Os policiais se aproximaram e ao dar ordem para que todos saíssem foram recebidos a tiros. Os militares revidaram e acertaram o atirador. Ao chegar aos fundos da casa, os policiais viram quando vários suspeitos com armas em punho fugiram pela área alagada.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar foi ao local para socorrer o suspeito baleado no confronto, mas ele não resistiu. Uma equipe do Samu confirmou o óbito. A Polícia Científica periciou a cena do conflito e removeu o corpo do desconhecido.

Outras guarnições policiais fizeram cerco na região, mas não encontraram os bandidos que conseguiram fugir.

Na residência onde ocorreu o tiroteio, os policiais do Bope apreenderam munições de armas de fogo de diversos calibres, celulares e drogas. Todos esses materiais foram apresentados no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.