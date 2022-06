Detento do semiaberto aponta arma para motorista e rouba carro

Crime ocorreu na Rua Adílson José Pinto Pereira, no Bairro São Lázaro.

Um detento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), que estava no regime semiaberto, foi preso na noite de terça-feira (14), acusado de participar do roubo de um carro. O veículo estava na posse dele quando foi recuperado pela Polícia Militar.

O crime ocorreu na Rua Adílson José Pinto Pereira, no Bairro São Lázaro, em frente a um supermercado, por volta de 22h40, horário em que o estabelecimento estava fechando e os últimos clientes estavam saindo.

A vítima foi um homem de 67 anos, que foi abordado por pelo criminoso armado com um revólver, que foi apontado para cabeça do motorista.

Ele colocou o motorista para fora do carro e levaram o veículo, uma picape Toyota, que foi levada.

Uma hora depois, uma equipe do 2º Batalhão da PM conseguiu localizar o veículo e efetuar a prisão do infrator. No entanto, a arma utilizada no crime não foi encontrada.

O bandido foi identificado como Dionatan Lobato da Rocha, 20 anos, que disse fazer parte de uma facção criminosa.

O carro e o detento foram apresentados no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.