Detento morre após espancamento em cela

PENITENCIÁRIA DO AMAPÁ

Detento estava preso provisoriamente, mas já tinha condenações em outros processos. Foto: OLHO DE BOTO/SN

Por RODRIGO ÍNDIO

Um detento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) morreu, na manhã desta segunda-feira (6), depois de ser espancado por colegas. A vítima foi identificada como Ricardo da Silva Neves, de 25 anos.

De acordo com a direção do presídio, a vítima estava no pavilhão provisório, onde respondia por crimes de furto e roubo qualificados. Contudo, Ricardo já possuía condenações em outros dois processos (7,3 anos e 5,6 anos), e estava preso preventivamente por mais três processos.

Ele foi encontrado lesionado nos punhos, pés, ombros, barriga e costas por policiais penais durante a chamada nominal no recebimento do plantão do último sábado (4).

Ricardo da Silva foi encaminhado ao Hospital de Emergência de Macapá onde permaneceu em observação. O óbito foi constatado pela equipe médica às 4h desta segunda.

O Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) informou que os suspeitos são internos que estavam na mesma cela. O Iapen informou que o crime será investigado internamente e também pela Polícia Civil.