Dívidas: Piedade diz ter sido abandonada pelo PSB e fala em racismo

Ex-pré-candidata ao governo fez duro desabafo nas redes sociais

Por SELES NAFES

A ex-pré-candidata ao governo do Amapá, professora Piedade Videira, fez um desabafo pesado em suas redes sociais, nesta terça-feira (21), sobre sua relação com a cúpula do PSB, mais especificamente o presidente da legenda, o ex-senador João Capiberibe.

Em seu perfil no Instagram, a pesquisadora e doutora em educação disse que desde a retirada da pré-candidatura ao governo, no último dia 3 de junho, ela não vem conseguindo falar com Capiberibe, que também é pré-candidato ao Senado. Seriam dificuldades de “diálogo e acesso” ao presidente do partido.

“Esse fato impede o cumprimento dos compromissos financeiros assumidos na pré-campanha que seriam honrados com recurso que batalhamos e viabilizamos junto à Secretaria Nacional de Mulheres do PSB”, informou.

Piedade diz que o isolamento imposto pelos dirigentes a forçam a buscar outros meios de honrar com os compromissos. E mais: acusou a direção do partido de manter uma postura contraditória com o discurso público.

“Não basta declarar apoio à pauta política das mulheres e dos negros quando na prática mantem-se a mesma atitude patriarcal, colonialista e racista”, observou.

A direção do PSB ainda não se pronunciou publicamente a respeito do post. Piedade foi convidada pelos Capiberibe para disputar o governo no início do ano, depois que o senador Randolfe Rodrigues (Rede) ingressou na coordenação da campanha de Lula, rejeitando o apelo do PSB para que ele encabeçasse uma chapa progressista.

Com pouco tempo de pré-campanha e com reduzido apoio interno, apesar de ser um quadro qualificado, Professora Piedade não conseguiu subir nas pesquisas de consumo interno. Após a retirada do projeto para o governo, ela foi confirmada como pré-candidata a deputada estadual, mas o futuro é incerto na legenda.