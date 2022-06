Domingo tem 2 mortes violentas no interior do Amapá

Homicídio ocorreu no Bailique (foto) e uma morte no trânsito em Cutias. Foto: Arquivo SN

Por LEONARDO MELO

O fim de semana teve duas mortes violentas registradas nas primeiras horas deste domingo (5), ambas no interior do Amapá. As ocorrências envolveram um homicídio e um acidente de trânsito.

O acidente vitimou Fábio Júnior Gomes da Costa, de 26 anos, na entrada do município de Cutias do Araguari, a 140 km de Macapá. A colisão ocorreu por volta das 2h, e a vítima morreu ainda no local.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem estava conduzindo uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo e colidiu com um caminhão que estava estacionado às margens da Rodovia AP-070.

Já no Arquipélago do Bailique, a 150 km de Macapá, outro jovem foi assassinado. A vítima foi identificada como Jeremias de Souza Costa, 24 anos. O homicídio ocorreu na Vila Progresso, a comunidade mais populosa das ilhas da região.

Segundo a PM, por volta das 3h, Jeremias foi atingido no tórax por uma única facada em circunstâncias não divulgadas. Policiais fizeram buscas na região, mas não conseguiram prender o agressor.