Dono da Icon acumulava obras não concluídas e ameaças

Empresário foi morto na noite de domingo (6). Polícia investiga se crime tem relação com dívidas

Por RODRIGO ÍNDIO

O empresário do ramo da construção civil Odelson dos Santos Sales, de 61 anos, executado na frente da esposa com pelo menos 6 tiros, na noite de domingo (5), colecionava dezenas de processos judiciais e queixas criminais por estelionato, todas derivadas da Icon Indústria Construtora e Incorporadora. A empresa não conseguiu entregar edifícios residenciais e comerciais, e acumulou milhões em dívidas com investidores e fornecedores.

No Tucujuris, sistema do Tribunal de Justiça que gerencia o andamento de processos, existem 181 ações envolvendo a Icon, na maioria delas a empresa é a parte ré. Entre os litigantes estão firmas, condomínios e até o governo do Amapá.

O Portal SelesNafes.Com apurou que a Icon nunca foi filiada ao Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amapá (Sinduscon-AP). Entretanto, uma tentativa de se associar teria sido rejeitada. Fontes do Sinduscon informaram que, por uma questão de proteção das empresas na área, a Icon não tinha preenchido os requisitos de idoneidade para integrar a entidade.

“A informação extraoficial é que a maioria dos prédios ele não tinha entregue, pelo menos dessas contratações todas, e estava bastante enrolado. Tinha bastante credores realmente nesse sentido, isso aí pode ter gerado algum tipo de problema, algum tipo de conflito, que foge agora uma avaliação melhor”, comentou uma fonte do Sinduscon.

Odelson Sales estaria falido, e o Sinduscon passou a ser procurado por pessoas que pediam a mediação da entidade com a empresa na tentativa de uma solução fora dos tribunais.

Entre os empreendimentos construídos pela Icon em Macapá (e não concluídos), estão duas torres próximas da Praça do Barão, no Centro de Macapá, um edifício também residencial na Avenida Ernestino Borges, em frente ao Sebrae, e a sede da Associação Comercial e Industrial do Amapá (Acia). Em todos os casos os investidores precisaram entrar na justiça e contratar outras empresas para terminar as obras, especialmente de acabamento.

“Ele devia no comércio e também devia prédios que ele não entregou, apartamentos, antecipações que ele fez. Isso certamente pode ter criado uma certa animosidade entre pessoas que pode ter realmente levado a essa fatalidade”, acrescentou outro empresário do setor.

Preço fora da realidade

Entre os líderes da construção civil no estado, circulava a informação de que o empresário vendia apartamentos pela metade do preço existente no mercado.

“Muitas pessoas venderam coisas, investiram suas economias de anos, o que gerou expectativa negativa em cima disso”, comentou um construtor.

O homicídio do dono da Icon ocorreu por volta de 21h, na Avenida Feliciano Coelho na altura da Rua Hamilton Silva, no Bairro do Trem. Segundo a polícia, dois homens numa motocicleta de cor vermelha encostaram na janela do motorista e abriram fogo. Os tiros atingiram o peito e o rosto do empresário que morreu dentro do carro. Uma foto que circula em grupos de WhatsApp mostra Odelson morto e a esposa em prantos agarrada ao corpo, ainda dentro do veículo.

A esposa ficou ferida apenas por estilhaços de vidro. Ela prestou depoimento e a investigação segue em busca de imagens de câmeras de segurança que possam identificar os criminosos e o veículo utilizado por eles. A Delegacia de Homicídios trata o crime como execução motivada por acerto de contas.