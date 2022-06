Dono da Icon é executado a tiros

Empresário acumulava credores e ameaças de morte, segundo delegado que investiga o caso

Por OLHO DE BOTO

O empresário do ramo da construção civil, Odelson dos Santos Sales, de 61 anos, foi morto a tiros enquanto dirigia uma picape S10 de cor branca, na noite deste domingo (4), no Bairro do Trem, na região central de Macapá.

O homicídio ocorreu por volta de 21h, na Avenida Feliciano Coelho na altura da Rua Hamilton Silva, e foi praticado por dois homens que estavam numa motocicleta de cor vermelha, segundo apurou o delegado César Ávila, da Delegacia de Homicídios.

A esposa da vítima presenciou o crime. Ela contou que estava dentro do veículo, sentada no banco da frente, quando dupla emparelhou a moto ao lado do empresário e o garupa atirou.

Os disparos perfuraram o vidro da porta esquerda da picape. Odelson foi atingido com 6 tiros de pistola calibre ponto 40. Quando o socorro médico chegou ao local, já não havia mais nada a ser feito.

A mulher dele ficou ferida apenas por estilhaços de vidros. Ela prestou depoimento e a investigação segue em busca de imagens de câmeras de segurança que possam identificar os criminosos e o veículo utilizado por eles.

O delegado César Ávila trata o crime como execução motivada por acerto de contas. A empresa de Odelson, a construtora e incorporadora Icon, teria falido e acumulava inúmeros processos judiciais movidos por investidores que compraram apartamentos da construtora dele, mas não receberam as unidades.

“(Os matadores) não levaram nada da vítima, foi um homicídio planejado. Ele vinha sendo ameaçado de morte e vamos tentar identificadores os autores dessas ameaças. Estava passando por dificuldades, foi atuante aqui na construção de prédios residenciais, principalmente em Macapá. Muita gente insatisfeita por ter assinado, pagado e não ter recebido pelo que contratou. Agora é saber se foi por essas dívidas ou outro motivo”, comentou o delegado.