Dono de clube de tiro de Macapá dava endereço de clientes para assaltantes, diz polícia

Ação policial cumpriu 27 ordens judiciais de prisão e de busca e apreensão nos estados do Amapá e Pará.

Na manhã quinta-feira (23), a Polícia Civil do Amapá, através da Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) deflagrou a Operação Stopping Power para cumprir 27 mandados, sendo 14 de busca e apreensão, 13 de prisão preventiva e 1 de sequestro de bem. Diversas contas bancárias foram bloqueadas.

As ações ocorrem em Macapá e Vitória do Jari, no Amapá, e em Ananindeua e Santarém, no Pará, onde os líderes foram presos.

O objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada no comércio ilegal de armas de fogo, acessórios e munições, além do tráfico ilícito de drogas e roubos. Celulares, documentos e um veículo utilizado em roubos foram apreendidos.

De acordo com o delegado Estéfano Santos, um dos integrantes do grupo criminoso é sócio de um clube de tiro de Macapá e, além de realizar o comércio ilegal de armas de fogo, também passava os endereços de clientes do clube para serem furtados ou roubados pelos integrantes da organização. O nome do acusado não foi divulgado.

A investigação durou um ano e três meses.

“Eles adquiriam armas em nomes de terceiros, legalmente, mas que acabaram tendo a numeração raspada para que pudessem ser utilizadas em roubos”, afirmou o delegado.

Mais de 40 policiais civis participaram da operação, que contou com o apoio da Polícia Civil paraense.