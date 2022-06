Dupla armada deixa um morto e um ferido em campo de futebol

O espaço fica localizado do outro lado da Arena do Bairro Jardim Felicidade I, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um jovem morreu e outro ficou ferido na tarde desta terça-feira durante o ataque de uma dupla de atiradores em um campo de futebol de terra batida, às margens da Rodovia do Curiaú. O crime ocorreu por volta de 17h30.

O espaço fica localizado do outro lado da Arena do Bairro Jardim Felicidade I, na zona norte de Macapá.

De acordo com o tenente Sandokan, do 2º Batalhão da PM, dois suspeitos armados com pistolas chegaram em um carro Siena vermelho.

Um trajava camisa preta de mangas longas e outro de camisa preta de magas curtas. Eles se aproximaram um pouco, andando, e efetuaram vários disparos contra homens que estavam numa velha arquibancada de madeira esperando para jogar. Houve correria para todos os lados.

Dois jovens, que estavam sentados em uma bicicleta, foram atingidos. Wallace Pires da Costa, natural de Macapá, 23 anos de idade, que não tinha antecedentes criminais morreu no local. Apesar dos vários disparos, apenas um tiro o atingiu, perfurou o tórax e saiu pelas costas. O rapaz estava na garupa da bicicleta e ainda tentou correr para dentro do mato que cerca o campo, mas caiu morto.

A outra vítima também é macapaense, tem 25 anos e foi atingida no braço esquerdo. Foi socorrida ao Hospital de Emergência do Centro de Macapá (HE).

A polícia acredita que as vítimas foram confundidas com o verdadeiro alvo dos bandidos – provavelmente um homem que usava tornozeleira eletrônica entre os cinco que estavam na arquibancada.

“Achamos que eles tinham uma informação de que quem eles queriam estava aqui no local, mas eles não sabiam quem exatamente era. Pelo que colhemos de informação até aqui, as vítimas são inocentes, não tinham passagem e não eram metidos com confusão”, informou Sandokan.

Peritos da Polícia Científica vasculharam o campo e recolheram 17 cápsulas de munição calibre 380 e 9mm.

A polícia ainda não identificou os atiradores.