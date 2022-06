Dupla tenta assaltar policial de folga e acaba baleada

Caso ocorreu numa mercearia localizada no Bairro Congós, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um policial militar que estava de folga impediu um roubo a uma mercearia localizada no Bairro Congós e dois assaltantes armados foram baleados em confronto.

Os criminosos, segundo o tenente Azevedo, do Bope, cometeram uma série de assaltos na cidade em uma motocicleta que estava com a placa adulterada e com restrição de roubo.

A troca de tiros ocorreu no início da noite deste sábado (11), na Rua Benedito Lino do Carmo, região sul de Macapá.

Ferido, um dos ladrões caiu e foi socorrido pelo Samu. O comparsa também fugiu, mas não por muito tempo. Também ferido, ele foi buscar atendimento no Hospital de Emergências da capital. Lá, os dois receberam voz de prisão e seguem aguardando procedimentos cirúrgicos. O estado de saúde deles não foi informado.

O militar contou que estava passeando pela região e, ao se afastar de sua família, foi abordado com um revólver, apontado para sua cabeça, na entrada do mercantil. Ele reagiu e houve a troca de tiros.

Quando o Bope chegou ao local, recolheu um revólver calibre 38, que estava no punho de Alessandro Alves Martins, de 21 anos.

A motocicleta foi deixada abandonada pelo ladrão, comparsa de Alessandro, que foi buscar ajuda no hospital. Ele foi identificado como João Pedro dos Santos Ribamar, também de 21 anos.