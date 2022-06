Duplo homicídio: amigos são mortos a tiros e terçadadas

Crime ocorreu no Bairro do Ipê, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois homens foram mortos a tiros por um grupo encapuzado composto por 5 criminosos, na sexta-feira (24), por volta de 17h, no Bairro Ipê, zona norte de Macapá.

O duplo homicídio foi cometido extrema violência. Segundo a perícia, uma das vítimas foi atingida com mais de 15 golpes de terçado.

As duas vítimas não tinham antecedentes criminais, contudo, há suspeitas de que as execuções tenham sido motivadas por acerto de contas com traficantes de drogas, conforme apurações da Delegacia de Homicídios.

O primeiro alvo foi o mecânico Rodrigo Pereira Lobo, de 23 anos, assassinado com dois tiros na entrada da casa onde morava, na Avenida Aquariquara.

Já Lucas de Araújo Ramos, de 25 anos, que também estava no imóvel, correu em direção à rua, mas foi perseguido e alcançado na Travessa Cumarú com a Avenida Angelim, onde caiu e foi atacado a tiros. Em seguida, foi golpeado 16 vezes na região de trás da cabeça.

Equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar comandadas pelo tenente João Gomes, fizeram diligências pela região, mas ninguém foi preso.

Na casa do mecânico, o delegado Luiz Carlos, da Delegacia de Homicídios, disse ter encontrado uma arma de fogo, munições, porções de drogas e uma quantia em dinheiro, tudo foi apreendido.

“A família contou que ele (Rodrigo) não deixava ninguém entrar no quarto, motivo pelo qual desconhecia essa atividade. Ainda não temos exatamente a dinâmica do crime, cerca de 5 indivíduos cercaram a residência, mas até agora não temos nomes nem apelidos de ninguém”, pontuou.

Informações referentes ao caso podem ser repassadas para o Disk Denúncia (96) 9 9170 4302.