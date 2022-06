Veja análise de Deuteronômio 2

Bom dia! A vitória do povo de Israel em batalha era fruto do apoio de Deus. Deuteronômio 2 relata que os hebreus pediram permissão para atravessar um reino estrangeiro para chegar a Canaã, em vez disso, os israelitas foram alvo de uma campanha militar. Assista a análise deste capítulo de hoje em Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima sexta-feira (17) com o nosso Senhor Jesus!