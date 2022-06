Em encontro estadual, PT do Amapá aprova apoio a Clécio

Encontro foi virtual e reuniu 93 delegados de todo o Estado. Resta saber agora se a direção nacional manterá a decisão

Por SELES NAFES

Por 77 votos a 4, o PT do Amapá aprovou o apoio ao pré-candidato ao governo do Amapá, Clécio Luís (Solidariedade), durante encontro estadual, ontem (11) à noite. Resta saber agora se a direção nacional do partido vai respeitar ou interferir, como já fez em eleições passadas.

Além de Clécio, Lucas Abrahão (Rede) também quer uma coligação com o PT, e disse ontem no quadro SNTV que a vaga de vice poderia ser indicada pela federação que reúne o PT, PCdoB e PV.

No início de junho, as comissões executivas dessas legendas já tinham aprovado a coligação com o Solidariedade. No caso do PT, partido majoritário na federação, a decisão ainda precisaria ser homologada no encontro estadual, realizado ontem.

No total, o encontro teve a participação de 93 delegados de todos os municípios. Foram 77 votos pelo sim, 4 pelo não e 12 abstenções. Participaram do encontro 93 delegados.

A coligação com o Solidariedade só não ocorrerá se houver intervenção do PT nacional. A última foi exatamente na eleição para o governo, em 2018, quando a aliança com Waldez (PDT) foi retirada para que houvesse o apoio a Capiberibe (PSB), que acabou perdendo no segundo turno.