Em Macapá, ladrão focava apenas em estepes de picapes

Ele foi preso no Bairro Perpétuo Socorro, zona leste da capital do Amapá. Além da prisão, a PM recuperou quatro rodas furtadas.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Militar prendeu um homem acusado de furtar estepes de caminhonetes em Macapá. Além da prisão, a polícia encontrou várias rodas furtadas.

Armando Barbosa Júnior, de 34 anos, foi capturado na noite quinta-feira (16), após denúncia ao 190.

Segundo o sargento Jhon, do 6º Batalhão, a preferência dele era pelos tipos S10, Ranger, Triton e Hilux. Um dos alvos do criminoso foi uma picape que estava no estacionamento privativo do Aeroporto Internacional de Macapá Alberto Alcolumbre. O estepe dela foi retirado enquanto o proprietário se despedia de um parente que ia viajar.

O sargento Jhon narrou que ele transportava 4 rodas dentro de um carro de passeio, modelo Fox, todas furtadas de caminhonetes que estavam em bairros distintos da capital amapaense.

“A informação repassada à polícia falava de um homem que vinha cometendo uma série de furtos e que ele estava em fuga pelo Bairro Perpétuo Socorro, dirigindo um carro branco. Fizemos buscas na região e conseguimos localizar e prender o motorista do Fox, em flagrante”, contou o sargento.

O acusado estava na companhia de um jovem que havia sido contratado para ajudá-lo na retirada dos estepes.

Além do estacionamento do aeroporto, o outro ocupante do carro informou os endereços das outras caminhonetes furtadas e levou os policiais ao estacionamento de um hospital privado, no Bairro Santa Rita, onde estava uma outra caminhonete já sem o estepe.

As outras duas picapes foram localizadas na região central da cidade. Os proprietários só ficaram sabendo dos furtos depois que foram comunicados pela PM, pois os estepes, geralmente, ficam fixados embaixo das carrocerias.

Na delegacia, foi constatado que Armado Barbosa já responde pelo mesmo tipo de crime. Além disso, ele tem antecedente por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O carro utilizado por ele estava com ordem judicial de busca e apreensão.