Em Macapá, nuvem com ‘degrau’ encanta

Imagens feitas da zona oeste de Macapá mostram o fenômeno com clareza.

Por SELES NAFES

O macapaense começou a terça-feira (21) com uma curiosa imagem no céu. Uma nuvem gigantesca com formação pouco comum causou admiração. Mas, há explicação científica para o fenômeno.

A nuvem invertida ou “nuvem degrau” atravessava o céu de um extremo ao outro do campo de visão. As fotos foram tiradas na zona oeste de Macapá.

Em poucos minutos, ela foi se modificando até dissipar.

De acordo com o meteorologista Jeferson Vilhena, do Núcleo de Hidrometeorologia do Instituto de Pesquisas Científicas do Amapá (Iepa), esse tipo de nuvem, normalmente, pode chegar a 3 degraus.

O fenômeno, segundo ele, ocorre na transição entre períodos chuvosos e de estiagem, mas demonstram a intensidade e a capacidade de chuva em uma nuvem.

“Se formam quando a borda da nuvem possui um limite bem definido, ocorrem essas bordas em tipos de chuvas com grande intensidade convectiva”, explicou.

“As chuvas fortes e localizadas são comuns no final e início dos períodos chuvosos”, acrescentou.