Em reduto do tráfico, acusado morre em confronto com a PM

Roberto Júnior era dono de vasta ficha criminal, segundo a PM. Foto: ELIEL ROSA

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem identificado como Roberto Júnior Silva da Costa, de 20 anos, foi morto após disparar contra uma equipe do 2° Batalhão da Polícia Militar, nesta terça-feira (21).

O confronto ocorreu no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá, em uma residência. Dono de uma vasta ficha criminal, Roberto tinha passagens por roubo e tráfico de drogas.

De acordo com o tenente Silva Júnior, populares denunciaram que havia um grupo criminoso comercializando drogas na Rua Lourenço Araújo de Sá, numa área conhecida como Ponte do Moinha.

Ao checar a veracidade da denúncia, os policiais avistaram um grupo que empreendeu fuga pela passarela de madeira.

“Os policiais fizeram o cerco. Dentro de uma residência um indivíduo [Roberto] fez disparos. Os militares revidaram e o criminoso foi atingido”, detalhou o tenente.

O atirador morreu antes da chegada do Samu. A arma que ele usava, um revólver calibre 38 foi apreendida e apresentada ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.

Na residência, ainda forma encontradas porções de maconha, cocaína, dinheiro, joias e relógios.

Ainda segundo a PM, a área é conhecida como reduto de comercialização de drogas. Até esta publicação, os outros suspeitos não foram localizados.