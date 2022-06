Em região com 20 mil habitantes, reforma de UBS está paralisada

Enquanto isso, moradores precisam se deslocar para bairros mais distantes

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

A reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá, está paralisada. Janelas, telhados e portas foram arrancados. O projeto inicial do novo prédio mudou, assim como a empresa que tinha ganhado a primeira licitação.

No momento em que a reportagem do Portal SN esteve no local, apenas três trabalhadores realizavam a limpeza na área externa que chegou a receber a primeira etapa da obra, como construção do depósito de materiais, retirada das janelas, portas e telhados. A Prefeitura de Macapá, no entanto, não teria realizado o pagamento pelo serviço no ano passa. Procurada, a PMM ainda não se manifestou sobre o assunto.

O presidente da Associação de Moradores do Bairro Parque dos Buritis, Carlos Alcântara, afirma que existe uma emenda parlamentar da deputada federal Leda Sadala (Progressista) no valor aproximado de R$ 850 mil. O valor foi repassado para a prefeitura no último ano da gestão Clécio Luís, quando a obra chegou a ser iniciada. Em 2021, no entanto, os trabalhos pararam.

“Desde 2017 a gente vem reivindicando pela reforma da UBS. Antes do Clécio sair já tinha R$ 850 mil na conta da prefeitura para a reforma. O ofício foi aprovado pela Câmara Municipal para fazer a reforma e a prefeitura começou a obra. Tiraram as janelas e as portas e abandonaram”, reclamou o presidente.

Carlos disse ainda que chegou a ir até a Secretaria Municipal de Obras (Semob) buscar informações sobre o andamento do serviço, e foi informado que a empresa que iniciou os trabalhos não teria cumprido o contrato, e por isso foi substituída.

“A gente mandou ofício ao secretário pedindo que eles derrubem todo aquele prédio e faça um novo. Não queremos que eles reutilizem essa estrutura velha”, reivindicou o presidente da associação.

Quando estava na ativa, a unidade atendia moradores do Parque dos Buritis, Infraero 2 e Ilha Mirim, onde moram cerca de 20 mil pessoas.