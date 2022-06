Empresa de energia diz que vai gerar 500 novos postos de trabalho no Amapá

CONCESSÃO DO SETOR ELÉTRICO

Governador Waldez reuniu com representantes da Cea Equatorial e da empresa Manserv, contratada para manutenção da rede de distribuição e energia elétrica.

O Grupo Equatorial Energia, detentor da concessão da distribuição de energia elétrica, saneamento e tratamento de água no Amapá, anunciou a contratação de uma nova empresa que vai gerar 500 empregos diretos.

Diretores da empresa Manserv, contratada pela Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA Equatorial) para serviços de manutenção na rede de distribuição, estiveram reunidos com o governador Waldez Góes (PDT), para falar dos trabalhos e oportunidades que serão oferecidos quando a chagada da empresa no setor elétrico amapaense.

A previsão é que a empresa se instale no Amapá no segundo semestre deste ano.

Góes destacou que a nova política de energia tem gerado frutos, como a atração de novas empresas para o estado e, consequentemente, emprego e renda.

“A partir da modelagem da distribuição de energia, de saneamento, geramos um ambiente de credibilidade e confiança e conquista para as novas parcerias, como essa”, frisou Góes.