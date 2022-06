Equatorial responde à denúncia de racionamento e obra parada

Comunidades do Maracá, a 130 km de Macapá, reivindicam retomada da obra que dará energia elétrica 24 horas

Por ANDRÉ SILVA

A CEA Equatorial informou, nesta segunda-feira (27), que vai retomar as obras do sistema elétrico da comunidade Vila Maracá, distrito de Mazagão a 130 quilômetros de Macapá. Moradores denunciaram o abandono da obra e disseram que vivem racionamento por falta do óleo diesel que alimenta os geradores.

A companhia privada informou em nota que a obra faz parte do Programa Luz Para Todos e que estão paralisadas porque a empresa que foi contratada no período da gestão anterior desistiu do contrato. A Equatorial afirmou que os trabalhos serão retomados em julho.

Já sobre a falta de óleo diesel para alimentar os geradores de luz das comunidades, a companhia esclareceu que “não é responsável por esse serviço, pois a localidade ainda não está interligada ao sistema da empresa”.

Na última sexta-feira (24), o Portal Seles.Nafes.com mostrou que moradores do distrito reclamam que, até aquela data, ainda não haviam recebido a quantia de óleo diesel necessário para o período de um mês.

Por isto, para não ficarem completamente sem energia, estavam racionando o produto. De acordo com eles, o gerador está sendo ligado de 15h a 1h da madrugada.

Já quanto à obra de suficiência, a relação é que o posteamento havia chegado apenas em algumas seis comunidades que seriam beneficiadas com o serviço.