Em Santana, homem pode ter sido assassinado por vingança

Vítima morreu antes da chegada do socorro médico. Crime ocorreu na Área Portuária do município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 27 anos foi morto com cerca de 6 tiros de pistola calibre 380, na noite desta quinta-feira (23), na Área Portuária do município de Santana, a 17 km de Macapá. O crime ocorreu por volta de 20h50, numa área de pontes com acesso pela Rua Beira-Mar.

O homicídio, segundo testemunhas, foi praticado por dois homens que já chegaram atirando e, depois, fugiram sem ser identificados.

Massaque do Nascimento Braga morreu antes da chegada do socorro médico. Ele não tinha antecedentes criminais. Contudo, a uma mulher disse à polícia que a execução teria sido motivada por vingança.

Aos policiais, ela contou que Massaque teria envolvimento na morte de um homem conhecido como Macaco e que, por esse suposto homicídio ocorrido no passado, ele vinha sendo ameaçado.

A cena do crime foi periciada e o caso repassado para a investigação da Polícia Civil. O 4º Batalhão da Polícia Militar fez incursões na região, mas até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.