Estado libera R$ 26 milhões para custear aumento da produção de alimentos

Recursos são do Fundo de Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá (Frap).

Por RODRIGO ÍNDIO

A vida toda, seu Manoel Ferreira, de 77 anos, produziu açaí, mandioca e hortaliças na região do Camaipi do Vila Nova, área rural de Mazagão, a cerca de 40 km de Macapá.

Após décadas sem incentivo à produção, nesta quarta-feira (15) ele recebeu uma ótima notícia ao lado da filha Izoneide Barros, de 56 anos, também agricultora.

Ele está a um passo de ser contemplado pelo Programa de Produção Integrada de Alimentos-PPI Safra Agrícola 2022/2023.

“Eu sou só felicidade, já estou velhinho, mas não vivo sem meu trabalho. Gosto do que faço. E, graças a Deus, fui encaixado agora depois de muita luta”, celebrou.

Quem também está prestes a ser integrado no programa é seu Jardim Brito Tolosa, de 66 anos. Morador do Ramal do Bonito, no KM-14 da BR-210, ao norte de Macapá, o cultivador de mandioca, abóbora e maxixe estava empolgado.

“É bom demais saber que fomos lembrados. Pra mim, saber que vou contribuir com meu trabalho e meus produtos e distribuí-los no estado, ganhando meu dinheiro certo, é uma maravilha”, pontuou.

Os esclarecimentos sobre a chamada pública do PPI – publicada no dia 29 de maio– foram reforçados aos produtores e presidentes de associações num encontro promovido pelo Governo do Estado nesta quarta-feira (15), no Palácio do Setentrião.

A chamada contempla os 16 municípios, com nove arranjos produtivos e pretende alcançar cerca 90 entidades agrícolas, que serão atendidas com serviços de mecanização agrícola, insumos e equipamentos, além de materiais específicos para atividades dos diferentes arranjos produtivos.

As associações e cooperativas de agricultores familiares deverão celebrar Termo de Colaboração com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (SDR), nas condições especificados neste Edital.

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), enfatizou que o investimento é de mais de R$ 26 milhões, recursos do Fundo de Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá (Frap). Ele afirmou que o PPI gera emprego e renda, além de aumentar a produção no estado.

“Estamos fomentando, através do PPI, nove cadeias produtivas, do Oiapoque ao Jari, garantindo não só a sobrevivência, mas também melhor qualidade de vida aos nossos agricultores.

O deputado Jesus Pontes (PDT) esteve liderando os trâmites com Estado e produtores.

“É o maior volume de recursos da história já destinado à produção rural da agricultura familiar do Amapá. Também já houve o anúncio de mais R$ 36 milhões, que vão pro orçamento desse ano para ser utilizado ano que vem. Isso vai mudar a realidade dos campos amapaenses a partir do pequeno, daquele que acreditou e sonhou junto com a gente no momento que estava desesperançado, que não acreditava mais em nada, nós chegamos lá e estamos revolucionando a vida de quem produz”, acrescentou o deputado.

As inscrições para o PPI safra 2022/2023 seguem até 29 de junho.