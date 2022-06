Foragido se rende após fazer refém por quase 3h

Sidney Viana Leite Júnior (de camisa) chegou a trocar tiros com policiais após ele e comparsa fugirem de abordagem em região central de Macapá

Por OLHO DE BOTO

Um bandido em fuga invadiu uma casa e fez um dos moradores refém na noite desta sexta-feira (3), na rua Eliezer Levy, bairro Laguinho, região central de Macapá. O caso aconteceu por volta de 19h30, após uma tentativa de abordagem que terminou em tiroteio e perseguição a dois suspeitos que estavam de bicicletas.

Um deles, identificado como Marcos Vinícius Soares Figueiredo, 19 anos, foi logo alcançado, já o comparsa, Sidney Viana Leite Júnior, também de 19 anos e que estava armado, desobedeceu ordem de parada de uma equipe de radiopatrulha do 6º Batalhão da Polícia Militar e atirou contra contra os policiais.

No tiroteio, ninguém ficou ferido mas a PM informou que a viatura foi atingida por alguns disparos e que no deslocamento para o gerenciamento da crise outra viatura, pertencente ao Bope, foi atingida por um carro de passeio. Ao menos, dois militares ficaram feridos no acidente, sendo que um deles, mesmo lesionado, decidiu por permanecer até o término da ocorrência.

Ainda segundo a polícia, cercado no pátio da residência Sidney Viana Leite Júnior manteve um jovem sob a mira de um revólver por mais de duas horas de negociação.

Por volta das 22h30, com as exigências de praxe atendidas pelos negociadores, que eram a presença da imprensa e de familiares, o criminoso decidiu se entregar. Ele levou o refém até a rua, deitou ao chão e largou o revólver que já havia sido descarregado contra os policiais durante o cerco.

Veja o momento da rendição.

Ao fim da ocorrência, foi constatado que Sidney Viana Leite Júnior já é reincidente e estava sendo procurado pela Justiça.