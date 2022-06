Gilvam intensifica ‘cancelamento’ da família Pelaes no MDB

'DONO' DO PARTIDO

Gilvam anunciou expulsão de ex-vereador por suposta infidelidade

Por SELES NAFES

O presidente estadual do MDB no Amapá, Gilvam Borges, continua a temporada de “caça às bruxas” na legenda, mais especificamente contra a família da ex-deputada federal Fátima Pelaes. Desta vez, o “cancelado” foi do ex-vereador de Macapá, Yuri Pelaes.

Yuri é filho de Fátima Pelaes. Apesar da mãe ter se filiado ao Republicanos (da deputada federal de Aline Gurgel, em abril), parentes de Fátima continuaram filiados ao MDB.

O marido dela, o empresário e ex-presidente da Federação das Indústrias (Fieap), Sivaldo Brito, foi expulso do partido no mês passado. Nesta quinta-feira (9), foi a vez de Gilvam anunciar a expulsão do filho de Fátima Pelaes por suposta infidelidade partidária.

A decisão teria sido tomada pela comissão de ética do MDB “após o recebimento de denúncias e apurações feitas”. Yuri, de acordo com Gilvam, não estaria seguindo decisões do partido sobre composições.

“Desde 2016, Pelaes divergia das orientações partidárias e não seguia às alianças firmadas. Mais recente, nas eleições municipais, o agora ex-filiado apoiou o candidato do DEM (Josiel Alcolumbre), contrariando a posição do partido em apoiar o atual prefeito, Dr. Furlan e sua vice emedebista, Mônica Penha”.

O presidente do MDB também mencionou postagens de Yuri em favor de candidaturas de adversários do MDB.