Governo convoca famílias sorteadas para vistoria de unidades habitacionais

Há dia e horário específico que cada beneficiário poderá inspecionar a futura moradia na zona norte de Macapá.

Famílias sorteadas e contempladas com as primeiras unidades habitacionais que serão entregues no Conjunto Miracema, na zona norte de Macapá foram convocadas pelo Governo do Amapá para participar de uma vistoria técnica que ocorrerá de 20 a 22, na semana que vem.

O serviço consiste nos futuros donos verificarem se está tudo certo nas casas e apartamentos em relação à pintura, fechaduras, sistemas elétrico e hidráulico antes de receberem oficialmente as chaves. A inauguração está prevista para até o fim de julho, segundo o governo estadual.

O sorteio que definiu os primeiros moradores ocorreu do último dia 10 deste mês, promovido pela Caixa Econômica Federal. As famílias contempladas são, em sua maioria, de regiões alagadas e insalubres e estão em situação de vulnerabilidade social.

Cada unidade habitacional conta com uma sala, cozinha, área de serviços, banheiro e dois quartos, todos adaptáveis para atender pessoas com mobilidade reduzida. Para realização da vistoria, o Governo do Estado disponibilizará ônibus para o deslocamento das famílias até o Conjunto Miracema. Confira a relação com as datas e horários nos links abaixo:

Segunda-feira (20/06)

Terça-feira (21/06)

Quarta-feira (22/06)

Posicionado às margens da Rodovia Norte-Sul, o Conjunto Miracema é um dos maiores projetos de habitação executado pelo Governo do Estado. Serão entregues até o final do ano 2 mil unidades habitacionais, divididas em 4 etapas, de acordo com o cronograma da Caixa Econômica Federal.

No final, cerca de 10 mil pessoas serão beneficiadas. Os investimentos chegam a R$ 202 milhões, de recursos do Estado e do Fundo de Arrendamento Familiar (FAR), articulados pelos senadores Davi Alcolumbre e Lucas Barreto. Os moradores do Conjunto Miracema serão contemplados também com infraestrutura de equipamentos públicos no local.

Além das unidades habitacionais, o Governo do Estado entregará, junto com o empreendimento, Unidade Básica de Saúde (UBS), Unidade de Policiamento Comunitários (UPC), creche e escola de ensino fundamental.