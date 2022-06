Homofobia: Independente lança ‘vaquinha’ para pagar multa, mas Santos pede punição maior

Time de Santana foi multado em R$ 3 mil por cantos homofóbicos, mas Santos recorreu pedindo multa de R$ 50 mil

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

O Independente Esporte Clube, um dos times que disputam o Campeonato Amapaense de Futebol, lançou uma campanha nas redes sociais para que os torcedores ajudem na arrecadação de R$ 3 mil. O valor é referente à multa aplicada pela justiça desportiva por cantos homofóbicos da torcida numa partida contra o Santos, que está recorrendo da decisão e pedindo uma multa maior.

A partida entre os dois times que resultou na reclamação e punição ocorreu no dia 22 de maio. Das arquibancadas, o presidente de honra do Peixe da Amazônia, Luciano Marba, foi chamado de “viado” pela torcida do Carcará. O xingamento homofóbico ocorreu em forma de canto.

Após reclamação do Santos, a Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva multou o Independente em R$ 3 mil, condenando o clube também à perda de dois mandos de campo.

O Carcará lançou uma campanha nas redes sociais pedindo que 300 torcedores colaborem com R$ 10, cada, para o pagamento da multa. No entanto, se depender do Santos, o valor poderá ser majorado.

É que a direção do Peixe ajuizou recurso pedindo que o Independente seja multado em R$ 50 mil, baseado em decisões contra clubes de outros estados como o Flamengo, multado no mesmo valor por homofobia contra atletas do Grêmio. Além disso, lembrou que desde 2019 o STDJ iniciou um trabalho preventivo contra homofobia no futebol.

“Resta cristalino que as palavras proferidas pela torcida da equipe do Independente Esporte Clube são claras, direcionadas à um membro específico da equipe adversária, além de repugnantes. O conteúdo das ofensas é inequivocamente de extrema gravidade e necessária reprimenda exemplar. Essas ofensas homofóbicas geram enorme repercussão em todos os meios de comunicação”.