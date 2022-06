Hospital Universitário começará a funcionar em etapas

Primeira etapa começa em setembro

Representantes da Unifap e da Empresa Brasileira de Serviço Hospitalar (Ebserh) assinaram, nesta sexta-feira (24), o contrato de gestão do HU. O hospital, que atenderá casos de média e alta complexidade, começará a funcionar em etapas a partir de setembro e outubro deste ano.

De acordo com a superintendência do hospital, na primeira etapa serão abertos 25 leitos, 15 consultórios e passarão a ser oferecidos exames laboratoriais, de imagem, em cardiologia, ginecologia, entre outros. Na segunda fase, em março de 2023, serão mais 32 leitos (25 cirúrgicos), cinco salas de cirurgia, reabilitação física e 19 poltronas de hemodiálise.

A terceira etapa ocorrerá entre setembro de 2023 e fevereiro de 2024, e elevará para 152 o número de leitos, sendo 20 de UTI para adultos, 10 pediátricos e 10 oncológicos. Depois disso, se inicia a quarta e última etapa totalizando 212 leitos. O HU não divulgou se haverá pronto atendimento como no Hospital de Emergência de Macapá.

A estimativa é de que por mês ocorram 17,5 mil consultas, 600 cirurgias e por ano até 2,3 mil internações ao custo de R$ 52 milhões. O HU foi construído com recursos indicados pela bancada federal, e chegou a funcionar parcialmente como centro de tratamento de pacientes em estado grave na pandemia de covid-19.

Participaram da assinatura do contrato representantes do MP e do governo do Estado.