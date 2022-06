“Jesus andando no meio do povo”, diz padre sobre Corpus Christi

Tradição católica remonta do século XIII e até hoje mobiliza fies da religião em Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Milhares de cristãos pelo mundo lembram na data de hoje – 16 de junho – dia de Corpus Christi.

O ritual, segundo autoridade católica, remete a Cristo andando no meio do povo pobre e necessitado, denunciando e escancarando para todos a falta de cuidado para com esta parte tão carente da sociedade à época.

O padre Paulo Roberto, presidente do Instituto do Câncer Joel Magalhães, e padre na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Santana, pontuou que a comemoração, atualmente, busca fazer com que as pessoas reflitam sobre o que realmente é importante.

“A festa de Corpus Christi – para nós, que acreditamos na real presença de Jesus – é uma forma de manifestar, hoje, depois de mais de dois mil anos, a presença de Jesus andando no meio do povo. No meio do pobre, dos doentes, no meio de uma sociedade em contradição, no meio de uma cidade cheia de problemas, de intolerância e exclusão social. Onde há o desemprego, a fome, violência, hospital sucateado, aonde o povo vive na periferia marginalizado. Diante dessa realidade, Jesus caminha denunciando, mas também trazendo esperança a todos nós”, avaliou o padre.

Ele explicou que a tradição da celebração data do século XIII e iniciou quando uma freira agostiniana relatou que durante uma visão Jesus lhe pedia que o evento da eucaristia fosse realizado publicamente.

Cláudia Sena, da equipe de liturgia da catedral de São José de Macapá, afirma que a data é para praticar a solidariedade. Ela e outros fies passaram o dia preparando o local para a celebração que lembra a data.

Como parte da ornamentação, que também é uma tradição da Igreja Católica, eles preparam um caminho de tapetes enfeitados com imagens de Cristo e de símbolos ligados à fé, tudo, para que, segundo eles, Jesus caminhe entre o povo.

“Este dia é o dia que a gente louva e agradece a Deus, por essa dádiva que é a Eucaristia. Eucaristia é partilha, é sair ao encontro do outro, é fortalecer a própria fé para que a gente possa viver seguindo a vontade de Deus, sendo solidário e fraterno”, afirmou Sena.