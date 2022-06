Jornalista do Amapá morre afogado no Rio Guamá, no Pará

Ronaldo Luiz foi repórter cinematográfico em várias empresas do Amapá, e estava atuando pela TV Cultura do Pará

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

O corpo do repórter cinematográfico Ronaldo Luiz Rodrigues da Silva, de 52 anos, foi encontrado nesta sexta-feira (17), no Rio Guamá, nas proximidades da Ilha do Combú, em frente a Belém (PA). Ronaldo teve carreira na TV Amapá (afiliada da Globo), além de produtoras e assessorias de comunicação de Macapá. Ele estava desaparecido desde ontem (16).

De acordo com a imprensa do Pará, o jornalista estava de folga e estava velejando. Ele teria caído no rio ao tentar passar para outra embarcação. A correnteza estava forte. O acidente ocorreu por volta das 10h. Amigos ainda teriam tentado ajudá-lo, mas ele não conseguiu segurar nenhuma das boias lançadas e afundou. As buscas foram suspensas ontem às 19h.

Hoje cedo, o corpo foi visto por um pescador que avisou as equipes de buscas sobre a localização. Ele estava a 5 km do local onde desapareceu.

“Hoje, às 7h da manhã, estávamos perto do Combu quando foi informado que um pescador tinha passado pelo corpo dele”, explicou o sargento Sousa, do Corpo de Bombeiros do Pará ao Site DOL.

Gentil e culto, Ronaldo era de Macapá e colecionou amigos em todas as redações por onde passou, atuando também como repórter fotográfico. No início dos anos 1990, ele trabalhou na atual Rede Amazônica e se mudou para Belém há alguns anos contratado pela TV Cultura. Não há informações sobre onde ocorrerá o sepultamento do jornalista.