Jovem de 27 anos é aposta da Rede para ampliar bancada e renovar legenda

Davi Bessa é profissional da computação e filho de lideranças de igreja

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Um outro Davi, desta vez Bessa, vem sendo visto dentro da Rede Sustentabilidade como uma das promessas de renovação no cenário político do Amapá. Renovação, aliás, é um dos segredos de qualquer marca que precisa sempre estar posicionada.

Na semana passada, o jovem Davi Bessa foi confirmado como pré-candidato a estadual, numa tentativa de ampliar a bancada da Alap. Atualmente, a legenda tem apenas o médico Victor Amoras como parlamentar estadual, e que também tentará a reeleição.

Davi Bessa teve o nome lançado num grande evento, no último dia 16, na sede do Sindicato dos Urbanitários. Com apenas 27 anos, é filho do casal que comanda a igreja Comunidade Evangélica do Senhor Jesus Cristo (Cesejec), os apóstolos Álvaro e Veruska Bessa.

Técnico da informação e graduado em Ciência da Computação, o jovem também é pastor, casado com uma pastora e tem dois filhos. Há 9 anos é servidor da Universidade Estadual do Amapá (Ueap).

A família também tem um forte trabalho assistencial por meio de um projeto batizado de Ação Social Casa de Dorcas, que há 3 anos atende comunidades carentes com serviços de beleza, saúde e cidadania.

Ao contrário de outros partidos da esquerda, como PT e o PSB, a Rede tem investido no surgimento de novas lideranças com potencial para mandatos.

Atualmente, a maior liderança do partido no Amapá é o senador Randolfe Rodrigues, mas outros nomes ganharam musculatura nos últimos anos, como Lucas Abrahão, pré-candidato ao governo do Estado.