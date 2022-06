Ouça a análise de Números 27

Bom dia! Israel vivia numa sociedade patriarcal, onde até o censo populacional era feito com base na quantidade de homens. Em Números 27 conhecemos a história de Zelofeade, que só teve filhas. Eram mulheres corajosas, fortes e decididas. Apesar da lei da época prever que a herança só fosse repassada aos filhos homens, elas acreditaram que Deus seria justo. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima segunda-feira (6) com Jesus.