Macapá Hotel será privatizado

A prioridade é transformar o lugar em um ambiente voltado para cultura e turismo

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

O governo do Amapá anunciou nesta terça-feira (7) que está realizando uma chamada pública para empresas interessadas em explorar o Macapá Hotel, na orla de Macapá. O prazo de concessão poderá chegar a 30 anos.

De acordo com o secretário da Fazenda, Eduardo Tavares, a chamada vai analisar propostas que depois serão apresentadas à população em uma audiência pública. Só após dessa consulta é que haverá a escolha da empresa vencedora. A proposta terá que incluir projeto de utilização do potencial turístico e cultural que o patrimônio pode oferecer.

“E aí depois a gente lança efetivamente o edital, porque isso vai se desdobrar num edital de concessão, ou edital de parceria público-privada. Enfim, tem várias possibilidades”, explicou o secretário.

Ele lembrou que o Estado vem investindo na revitalização dos espaços públicos próximos da orla da capital, visando principalmente a criação de um corredor turístico na cidade.

“A ideia é pensar numa questão mais integrada e não olhar o prédio apenas para uso de uma secretaria. Ou vamos só reformar e pintar porque isso não resolve”, ponderou.

O edital que dita as regras para o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) foi publicado no site do GEA. As propostas precisam ser apresentadas até o dia 7 de julho.

O prédio passou anos em poder de um empresário que não pagou nenhum mês de aluguel para o estado, e que agora está sendo cobrado judicialmente. Sem uso, a estrutura ficou deteriorada e agora precisa de reforma.

Em 1998, uma empresa recebeu a concessão de uso do local que seria de dez anos, mas, em 2011, ela sublocou o prédio à firma que está sendo processada. O primeiro prédio do então Novo Hotel Macapá foi construído em 1940 pelo então governador Janary Nunes.