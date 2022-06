Mãe de 12 filhos se emociona ao conhecer nova moradia em habitacional

Raimunda Campos, de 69 anos, agradeceu aos céus pela “bênção”. Ela e outras pessoas que ganharam moradia no habitacional na zona norte de Macapá vistoriaram as unidades.

Por RODRIGO ÍNDIO

Raimunda Campos, de 69 anos, é de origem humilde. Mãe de 12 filhos, vive com ajuda de um benefício do INSS.

Depois de morar mais de duas décadas em área alagada, ela não conteve a emoção ao conhecer, nesta terça-feira (21), seu novo apartamento no Conjunto Miracema, na zona norte da capital.

“Meu choro é de alegria e saudade. Esse era o sonho de uma filha minha que faleceu de repente: eu sair do lago. Vou trazer meus 7 netos pra cá, incluindo os filhos dela que também são órfãos de pai, que morreu em um acidente. Os outros filhos são independentes, uns ganharam casa aqui também. Venho pra cá cuidar de mim e dos meus netos. Meu coração é só gratidão por estar aqui”, emocionou-se.

Ela lembra como era a antiga moradia, no Canal do Jandiá, zona norte de Macapá.

“Sempre alagava, a gente dormia e acordava com a água até no meio da canela. Entrava cobra, sapo, caracol, lesma, sanguessuga e até poraquê. Era horrível a morada da gente. Agora, com fé em Deus, terei essa casa digna. É uma luta de toda minha vida sendo realizada”, acrescentou.

Raimundo Campos está entre 500 chefes de família que estão participando da visita monitorada às unidades habitacionais que serão entregues pelo Governo do Amapá dentro de algumas semanas, em parceria com a Caixa Econômica Federal.

Nesta etapa, foram atendidas pessoas beneficiadas através de demanda dirigida e que foram contempladas no sorteio do último dia 10 deste mês, a exemplo do casal Maria e Ilarino, de 64 e 75 anos, respectivamente.

Eles estão saindo de uma área conhecida como “Pedra”, no Bairro Jesus de Nazaré, após muitos aperreios e também conheceram nesta terça-feira sua nova casa.

“Pedi pra Deus que antes de morrer queria ter uma casa própria na terra firme, e ele meu ouviu. Saímos da ponte, ôh, glória. Estou imensamente feliz”, conta a idosa.

Essa é oportunidade para famílias se estabilizarem. É o caso da Jailza Ferreira, 29 anos, mãe dos pequenos Josué e Kaleb.

“A gente vivia no Canal do Jandiá. Meu filho de 4 anos, quase morre uma vez depois de cair no lago. Fomos morar lá perto de aluguel. Meu marido trabalha recolhendo lixo hospital e aqui será uma oportunidade de recomeçar vida”, esperançou-se.

Miracema

O investimentos é de R$ 202 milhões, sendo recursos do Estado e do Fundo de Arrendamento Familiar (FAR), articulados pelos senadores Davi Alcolumbre e Lucas Barreto. O Miracema atenderá 2 mil famílias – cerca de 10 mil pessoas.

Cada unidade possuí sala, cozinha, área de serviços, banheiro e dois quartos. O habitacional também completa creche e escola, além de espaços de lazer, tudo pensado para garantir mais qualidade de vida para os moradores.

As visitas das famílias beneficiadas seguem até quarta-feira (22), conforme o calendário.