Manilhas impedem nova tragédia no Canal do Beirol

Motorista fugiu e levou o carro. Pedaços do veículo ainda estavam no local nesta segunda-feira (20)

Por ANDRÉ SILVA

Um acidente na noite de domingo (19), com potencial para uma nova tragédia, foi amenizado com as manilhas colocadas pela prefeitura de Macapá no Canal do Beirol.

Imagens de câmeras de uma residência mostram o momento em que o veículo que trafegava em alta velocidade pela lateral do canal, no Bairro do Beirol, perdeu o controle e se chocou contra a barreira de contenção.

Sem a proteção, o carro teria caído na água.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) informou que quando a viatura chegou ao local o motorista já tinha se evadido no veículo.

Não seria o primeiro carro a cair no canal. A última tragédia aconteceu no dia 29 de janeiro deste ano, envolvendo um pai e seu filho. Antes de morrer, o motorista Refinaldo Sousa Brito de 58 anos, ainda conseguiu salvar o filho.

Em 2016, dois irmãos morreram afogados quando o carro deles caiu no canal. Entre essa ocorrência e a de domingo, foram inúmeros casos semelhantes.