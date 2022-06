Ouça a análise de Números 30

Compartilhamentos

Bom dia! É preciso maturidade para interpretar corretamente as Escrituras. Na análise de Números 30, vamos entender mais da lei da época sobre os votos das mulheres para com os homens, principalmente em caso de viuvez ou divórcio, naquele que era um regime ainda patriarcal. Apesar da atualização dos dias de hoje, ainda há princípios a serem seguidos. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima quinta-feira (9) com Jesus ao seu lado.