Menina de 14 anos foi morta pelo ex-namorado por não abortar gravidez, diz polícia

Larissa Eduarda Gomes da Silva foi morta no município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Civil do Amapá, através da delegacia de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá, revelou detalhes preliminares sobre o caso da adolescente Larissa Eduarda Gomes da Silva, de 14 anos, encontrada morta com várias perfurações no corpo dentro de sua própria casa na sexta-feira (10).

Após relatos de testemunhas, Wyllian Sousa Oliveira, de 20 anos, ex-namorado dela, foi conduzido à delegacia, onde confessou o crime e foi preso em flagrante, na madrugada deste sábado.

O delegado Cézar Vieira apurou que o suposto assassino chegou na casa de Larissa, que morava sozinha, por volta da meia-noite – de quinta para sexta-feira. Como tinha acesso a residência, ficou na companhia dela e a esfaqueou após a garota se negar a fazer um aborto. Ela estaria grávida.

“Ela tinha um relacionamento com esse Wyllian, terminou há um mês e meio ou dois, e ficou com outro rapaz”, detalhou o delegado.

Ainda segundo Vieira, a menina fez teste de gravidez comprado numa farmácia. O resultado teria dado positivo. O delegado irá aguardar laudo do médico legista para reconfirmar a gestação. Só depois disto é que a polícia poderá saber se Wyllian era, ou não, o pai do bebê esperado pela vítima.

“O que importa pra gente agora é que ele confessou a situação da prática do crime, porque ela disse que estava grávida e não queria abortar. Independente se fosse dele ou não, como ela disse que seria dele, ele não queria o filho, por isso ele acabou ceifando a vida dela”, detalhou.

Wyllian foi autuado por feminicídio e aguarda audiência de custódia.