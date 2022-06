Mergulhadores checam se há vítimas dentro de barco naufragado

Acidente ocorreu ontem a tarde (2)

Por RODRIGO ÍNDIO

O Corpo de Bombeiros Militar do Amapá iniciou hoje (3) pela manhã as buscas por possíveis vítimas de um naufrágio no Rio Amazonas, em frente a cidade de Macapá.

A embarcação naufragou por volta de 15h desta quinta-feira (2), nas proximidades do Bairro Araxá, e segue submersa.

A Capitania dos Portos solicitou apoio do CBM, que enviou uma equipe de mergulhadores especializados nesse tipo de ocorrência. Eles estão verificando se há corpos dentro da embarcação.

A ação não pôde ser realizada na ontem devido à falta de tempo hábil para mergulho.

“É importante ressaltar que não houve, até o momento, procura por parte de familiares ou amigos, de possíveis vítimas ou embarcação. Assim que possível, voltaremos com mais informações”, disse em nota, o CBM.