Mistério sobre desaparecimento de idoso completa 10 dias

A Polícia Civil do Amapá pede a ajuda da população para tentar localizar Guedes, de 81 anos, morador de Fazendinha, na zona sul de Macapá.

A 1ª Delegacia de Polícia da Capital divulgou uma foto de João Guedes Lobato, conhecido como Guedes, de 81 anos de idade, que está desaparecido há 10 dias. A Polícia Civil pede ajuda da população para localizá-lo.

De acordo com o delegado José Neto, familiares informaram que o idoso saiu do Bairro Fazendinha, na zona sul da capital amapaense, no dia 20 de junho, em direção para a casa de sua filha, no Distrito do Coração, na Região Metropolitana de Macapá.

No entanto, Guedes não chegou ao local de destino. Familiares acreditam que ele tenha se perdido, pois teria sido visto pela última vez na sexta-feira (24), no Coração.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do idoso, pode entrar em contato com Fabrício Guedes, filho do desaparecido, através do número (96) 99102-2729, ou se dirigir à 1ª Delegacia de Polícia da Capital, localizada na Rua Mateus Valente do Couto, nº 806, bairro Nova Esperança, região central da capital.