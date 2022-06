Moradores do Maracá denunciam racionamento de energia elétrica

Obra que garantiria eletricidade 24 horas para a comunidade, a 130 km de Macapá, está parada.

Por ANDRÉ SILVA

Moradores da comunidade Maracá, distrito do município de Mazagão, a 130 km de Macapá, denunciam a paralisação da obra que daria suficiência energética às comunidades da região. Atualmente, a eletricidade que alimenta as casas vem de geradores, que têm hora para serem desligados.

Anderson Silva é um dos 1.200 moradores, aproximadamente, do Distrito. Segundo ele, a obra é da Equatorial Energia e consiste em instalação de postes e cabeamento elétrico.

O morador explicou que, além da Vila do Maracá, mais cinco comunidades seriam beneficiadas com a obra: Vila do Rio Preto, Vila do Breu, Vila do Filipe, Vila do Itaubal do Maracá e Central do Maracá.

A energia nessas comunidades vem de geradores. Todo mês, a Equatorial fornece uma cota de óleo diesel para o abastecimento das máquinas. Mas até a sexta-feira (24), esse quantitativo não havia sido repassado, segundo Anderson. Isto teria provocado o início de um racionamento nas comunidades.

“O óleo chega entre o dia 20 e 25, e até agora não chegou. Não tivemos nenhum posicionamento da empresa que fornece o óleo pra gente. Nossa energia aqui está racionada, só funciona das 15h às 1h. A obra que era pra ser concluída no mês de maio, está abandonada”, protestou.

A reportagem entrou em contato com a Equatorial Energia, que ficou de se posicionar sobre o caso.