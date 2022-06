Morre o PM baleado em operação da Polícia Federal

O tenente Amauri Alves de Lima estava internado no HE de Macapá após tiro na cabeça.

Por OLHO DE BOTO

Morreu na madrugada desta sexta-feira (24), no Hospital de Emergências de Macapá, o tenente da Polícia Militar do Amapá, Amauri Alves de Lima, 53 anos, baleado durante uma operação da Polícia Federal, ocorrida na manhã da última quarta-feira (22).

O militar, que aguardava resposta ao seu pedido de aposentadoria após 30 anos de serviço na PM, foi ferido em casa, no Bairro Infraero 1, na zona norte da capital, durante o cumprimento de um mandado de prisão contra o seu enteado.

Desde então, Amauri seguia internado em estado gravíssimo. Um dos disparos acertou sua cabeça e ele teve perda de massa encefálica. O óbito foi confirmado por volta 0h30.

O tenente estava dentro de sua casa quando foi surpreendido por agentes federais. O alvo não era ele. Mas durante o cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão contra o enteado – que ele considerava como filho, segundo familiares –, o oficial teria reagido e, então, iniciou-se uma troca de tiros, de acordo com a PF.

A operação é resultado de uma investigação da PF e do Ministério Público Estadual contra uma quadrilha de tráfico de drogas sintéticas no Amapá. Mais de 50 policiais participaram da operação que teve apoio, inclusive da Polícia Militar no cumprimento de 27 ordens judiciais.

Na manhã de hoje, a Polícia Federal emitiu nota de pesar e confirmou que abriu inquérito para apurar as circunstâncias do disparo que vitimou o policial. Veja a nota na íntegra.

Nota de pesar

“A Polícia Federal lamenta profundamente a morte de Amauri Alves de Lima, policial militar da reserva, alvejado durante a deflagração da Operação Desativado, na manhã desta quarta-feira (22), em Macapá/AP.

O policial, que não tinha qualquer envolvimento com a investigação, foi atingido durante cumprimento de mandado de busca e prisão preventiva contra seu filho/enteado, no Bairro Infraero I, na capital amapaense.

Nesse momento de profunda tristeza, a Polícia Federal expressa seu pesar à família, amigos de Amauri Alves de Lima e à Polícia Militar do Estado do Amapá.

A PF informa ainda que foi instaurado um Inquérito Policial para apurar as circunstâncias do disparo que vitimou o policial e comunicado ao Ministério Público Federal, para exercer o controle externo da atividade.”