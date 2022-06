Motorista de carreta é retirado com vida de ferragens

Acidente ocorreu ontem (9) a tarde no Distrito do Carnot

Por ANDRÉ SILVA

O motorista Francisco José Oliveira, de 29 anos, foi retirado com vida das ferragens da carreta que despencou de uma ribanceira, na tarde desta quinta-feira (9).

O acidente aconteceu próximo à comunidade do Carnot, localizada no município de Calçoene, município a 374 quilômetros de Macapá.

De acordo com Centro Integrado de Operações e Defesa Social (Ciodes), o motorista perdeu o controle da carreta próximo a ponte do Carnot. Ele ficou preso nas ferragens, mas permaneceu o tempo todo consciente e conversando.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do município de Porto Grande se deslocou por terra para o local do acidente, enquanto outros dois militares seguiam no helicóptero do Grupo Tático Aéreo (GTA). Eles são especializados neste tipo de resgate, e usaram ferramentas próprias para cortar a lataria do veículo e retirar o motorista. Policiais militares de Calçoene foram os primeiros a chegar ao local.

Francisco José foi retirado das ferragens no final da tarde e levado para o Hospital de Calçoene. Ainda não se sabe se ele era o proprietário da carreta.