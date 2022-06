Motorista de ônibus de Macapá viraliza com gentileza e venda de trufas

Clodoaldo foi flagrado por estudante que se surpreendeu com atitude gentil e cortes do motorista, ao oferecer os bombons

Por ANDRÉ SILVA

Uma imagem inusitada viralizou nas redes sociais do Amapá. Nela, um motorista de ônibus aparece oferecendo trufas de chocolates aos passageiros. A forma gentil e cortês de oferecer o produto chamou a atenção de uma internauta que decidiu fazer a foto e postar em seu perfil no Facebook.

Clodoaldo Nascimento Favacho, de 47 anos, é motorista de coletivo há 15 anos. O paraense chegou em Macapá no ano de 1995 vindo da região do Marajó. A única experiência de trabalho que tinha era de pescador, profissão que aprendeu com pai.

Ao chegar na capital amapaense, passou a trabalhar como carregador de gelo e posteriormente foi açougueiro em uma rede de supermercados.

De açougueiro, ele migrou para a profissão de cobrador de ônibus na empresa Amazonthur. Com o trabalho, tirou a habilitação e passou para motorista dos veículos da própria empresa fazendo viagens intermunicipais. Atualmente, ele dirige o coletivo da Sião Thur fazendo o itinerário Infraero 2/Marabaixo.

Sobre a venda das trufas de chocolate, Clodoaldo disse que começou há pouco tempo, mas que para isso contou com o aval do dono da empresa – a quem ele fez questão de agradecer . Disse que a renda apurada ajuda a complementar o salário do mês.

“Agradeço muito ao dono da empresa, que é o seu Décio (proprietário da empresa) e a esposa dele. Eu tive a oportunidade de vender trufa para ele e ele aprovou”, contou o motorista.

O motorista disse que os bombons são fabricados pela esposa e garantiu que são produtos de qualidade e não há como o passageiro não gostar.

“Eles me ajudam, até porque gostaram da mercadoria que tem qualidade. Eu, por ser um servo de Deus, contribuí para que acreditem que o produto é bom. Mas a honra e glória de tudo isso pertencem a Deus. Tudo é dele”, considerou motorista.

O flagrante da venda dos bombons foi feito pela estudante Areta Nascimento, de 32 anos. Areta disse que gostou da singeleza no tratamento dele para com os passageiros e da iniciativa inusitada em vender bombons, situação que ainda não tinha presenciado.

Explicou à reportagem que não imaginava que a postagem fosse tão longe.

“Vi muitos compartilhamentos e muita gente mandando mensagem, mas deixei lá. Passou alguns dias, reencontrei ele no ônibus e perguntei se ele sabia que estava famoso na internet. Ele ficou assustado e disse ‘Meu Deus não acredito que foi você’, e daí só foram conversas boas”, lembrou a estudante.