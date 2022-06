Mototaxista é espancado a pauladas antes de ter a moto roubada

Muita ferida, vítima foi levada ao Hospital de Emergência. Crime ocorreu na rodovia Josmar Chaves Pinto, na zona sul de Macapá.

Um mototaxista de 55 anos de idade foi espancado e agredido a pauladas antes de ter a motocicleta roubada, após cair na emboscada do falso passageiro.

O crime ocorreu na noite de sexta-feira (10), por volta de 22h, na rodovia Josmar Chaves Pinto, próximo ao Conjunto da Embrapa, no Bairro Universidade. O local tem pouca iluminação.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciodes), Kledson Borgea, fazia uma corrida, quando, ao chegar no local combinado com o passageiro, surgiu o outro homem. Juntos, o passageiro e o comparsa anunciaram o roubo.

A vítima foi agredida com pauladas, chutes e socos. O mototaxista foi socorrido por populares, que acionaram socorro médico. O trabalhador ficou internado no Hospital de Emergência de Macapá. A unidade não deu outras informações sobre o estado de saúde dele.

A motocicleta levada tem placa QLR1997, é uma Honda Fan 160cc de cor preta. A polícia fez buscas em bairros vizinhos ao local do crime, mas os assaltantes não foram encontrados e nem identificados.