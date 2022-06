No Amapá, 30 pontes de madeira serão substituídas por estruturas de concreto e aço

Os R$ 15 milhões para as obras são de emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre.

Cerca de 30 pontes de madeira, deterioradas pela ação do tempo, serão substituídas por estruturas de concreto e aço até o final do ano no Amapá. Os R$ 15 milhões para as obras são de emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

As novas pontes também irão contribuir para o escoamento da produção agrícola nas áreas rurais.

O projeto é conduzido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

Davi explicou que o grande diferencial desse projeto é que a revitalização dessas pontes é feita em um prazo máximo de cinco dias, agilizando a mobilidade e aumentando a segurança de quem passa por elas.

“Trata-se de um novo módulo construtivo para o Amapá, rápido, eficiente e que melhora diretamente a vida das pessoas. Essas pontes do jeito que estão representam um perigo para quem passa por elas já que a madeira vai se deteriorando por causa do tempo”, destacou Davi.

O presidente da Codevasf, Marcelo Moreira, anunciou que próxima obra será a ponte da ‘curva da morte’, localizada próximo ao ramal do Lontra da Pedreira, na Rodovia AP-070, região rural de Macapá. O local tem sido palco, há anos, de acidentes envolvendo carros, motos e caminhões.