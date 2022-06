No Amapá, 52% dos idosos têm excesso de peso

Além disso, quase 34% da população adulta também sofre com a obesidade. Estado capacitou profissionais de saúde sobre prevenção do problema.

No Amapá, 33,76% da população adulta e 51,51% dos idosos sofrem de excesso de peso, revelou estudo do Ministério da Saúde durante um treinamento promovido pelo governo do Estado para prevenção da obesidade.

A oficina de Gestão do Cuidado das Pessoas com Obesidade, realizada na sede do Conselho Regional de Odontologia, em Macapá, na sexta-feira (10), foi ministrada por professores da Universidade Federal de Ouro Preto e profissionais do Ministério da Saúde (MS).

O objetivo é qualificar o atendimento das equipes de atenção à saúde aos pacientes, de acordo com normas do MS e a realidade de cada município amapaense.

O trabalho de capacitação dos profissionais em relação à obesidade ganhou força antes da pandemia, em 2019, através de oficinas para profissionais de saúde.

“Este trabalho é necessário para conseguirmos atingir os pacientes que irão até as unidades de saúde. E a recomendação que damos às pessoas é que façam suas refeições com alimentos frescos e minimamente processados”, explicou a nutricionista e membro da coordenação geral de alimentação e nutrição do MS, Ana Maria Cavalcante.

Apesar do alto índice de obesidade em pessoas adultas, o Amapá possui vários meios de alimentação saudável, como a pesca e os frutos da nossa terra, afirmou a gerente de atenção básica do município de Pedra Branca do Amapari, Elza Guerra.

“A gente tem a oportunidade de mostrar as nossas realidades e identificar as prioridades que precisamos abordar, para melhorar ainda mais o atendimento das pessoas”, destacou Elza.

Foto: Funiblogs