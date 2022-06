Nogueira sobre possível apoio do PT: ‘decisão será da federação’

Reportagem de O Globo divulgou que direção nacional do PSB deu como certa aliança entre PT/Rede/PSB no Amapá

Por SELES NAFES

O diretório estadual do Partidos dos Trabalhadores no Amapá negou que, pelo menos oficialmente, a direção nacional da legenda tenha optado em apoiar a pré-candidatura de Lucas Abrahão (Rede) ao governo do Estado. A informação tinha sido divulgada pelo site de O Globo ontem (9), citando como fonte do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira.

De acordo com a reportagem, o direcionamento da legenda para o apoio de Lucas Abrahão busca fortalecer a aliança de Lula com o senador Randolfe Rodrigues (Rede), um dos coordenadores da campanha do petista à presidência. A decisão seria pelo apoio a Lucas e ao PSB, tendo como candidato ao Senado João Capiberibe.

Procurado, o presidente estadual do PT, Antonio Nogueira, disse que o direcionamento será da federação PT/PCdoB/PV. Além disso, encontro estadual do PT marcado para amanhã deve discutir a homologação da decisão das executivas dos três partidos, que indicaram na semana passada apoio ao pré-candidato Clécio Luís (Solidariedade).

“Conversei com vários dirigentes do PT nacional e ninguém confirmou essa decisão dita pelo PSB na mídia nacional. Até porque a deliberação sobre qualquer intervenção terá que ser feita pelo conjunto das direções de cada partido que compõe a Federação (PT/PCdoB/PV), e somente após o Encontro estadual que vai deliberar sobre as alianças no Amapá, já convocado para o próximo sábado”, disse o dirigente.